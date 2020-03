Jesualdo reitera pedido por reforço no Santos após vitória, destaca jornal luso

​Sofreu, mas conquistou os três importantes pontos fora de casa. Na noite desta terça-feira (03), o ​Santos venceu o Defensa y Justicia, na Argentina, por 2 a 1, de virada, e começou bem na Copa Libertadores 2020. Em clima mais tranquilo, Jesualdo Ferreira ganha sobrevida e reforça o pedido por ao menos um reforço.

De acordo com o Jornal ​A Bola, de Portugal, o experiente comandante reforçou a necessidade de contratar um lateral-esquerdo para disputar posição com Felipe Jonathan e explicou a mudança de comportamento no segundo tempo.

“No primeiro tempo foi muito difícil para controlar o lado esquerdo da defesa. Corrigimos na segunda parte, mas o mais importante foi que com a passagem do Yuri para o meio e depois o Kaio (Jorge), os problemas que o Defensa y Justicia não tinha passou a ter”, declarou.

É nítido que o Santos precisa vender alguns ali e a necessidade de contratar, se quiser ganhar algum titulo. Inadmissível um time grande ter apenas um lateral esquerdo. — Andson S. (@Andson_01) March 4, 2020

Sem opções no elenco, Jesualdo fica à ‘mercê’ do camisa 3 e corre o risco de, em caso de lesão, por exemplo, não ter um jogador de origem para a posição. A experiência e o improviso com Luan Peres na Libertadores serviram de lição e expuseram ainda mais a carência na posição.