Jesus chega a Portugal para período de quarentena; presença da imprensa irrita treinador

​De Máscara e buscando ser o mais discreto possível, o técnico do ​Flamengo, Jorge Jesus, chegou em Portugal para cumprir período de quarentena, próximo de sua família. Treinador se irritou com a presença da imprensa no aeroporto.

Segundo noticiou o portal ​A Bola, após o desembarque, vários jornalistas aguardavam pelo português. Ao avistá-los, Jesus se mostrou incomodado. “Larguem-me. Nem respeitam as coisas”, disparou.

Na semana passada, o “Mister” realizou exames no Rubro-Negro e testou positivo para o coronavírus. Porém, após novas análises, foi confirmado que o treinador não contraiu a doença, tranquilizando a todos.

Por conta da suspensão dos treinamentos definidos pela diretoria, Jesus aproveitou a oportunidade para ficar próximo da sua família em seu país. Viajaram com ele João de Deus, Tiago Oliveira, Márcio Sampaio, Gil Henriques e Rodrigo Araújo. Da comissão técnica, apenas o preparador físico do time Mário Monteiro. Não há previsão para o retorno ao Brasil.

De acordo com comunicado emitido internamente no clube carioca, a volta aos trabalhos está prevista para o dia 21 de abril, mas não é uma certeza absoluta. O Mundo vive uma incerteza em relação a doença, então é difícil prever quando as coisas irão se normalizar. Segundo o Ministério da Saúde, é improvável estimar.

