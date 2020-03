Jesus testa positivo para coronavírus e Fla fará novo exame

Em ​nota oficial divulgada no fim da tarde desta segunda-feira, o Flamengo informou que o técnico Jorge Jesus testou ‘positivo fraco ou inconclusivo’ para o coronavírus. O treinador passará por um exame de contraprova para confirmar ou não a presença do Covid-19.

​​

Segundo o ​Flamengo, Jesus está sob os cuidados do departamento médico do clube e apresenta quadro estável de saúde. Os treinos do elenco profissional e das categorias de base do Rubro-Negro foram suspensos por pelo menos uma semana.

Ainda de acordo com a nota, atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol do clube também foram testados – todos com resultado negativo para a presença do coronavírus.