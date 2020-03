Jesus volta a Portugal e vê Flamengo monitorar mercado europeu por negociação durante crise

Mesmo com o mercado e o futebol parados em virtude do coronavírus, o Flamengo segue em conversas para a renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus, segundo informações vindas do site ​GloboEsporte.

Após realizar o teste nesta última semana que apresentou como ​negativo para o Covid-19 , o clube carioca tende a voltar com as negociações com seu comandante nos próximos dias. O Rubro-Negro avalia a movimentação do mercado europeu, de olho no fim do vínculo, em maio.

Os clubes da Europa costumam se movimentar apenas pelo final do mês de maio, antes da janela de verão. No entanto, por conta da pandemia e as indefinições de calendário no Velho Continente, o Flamengo entende que sai na frente tanto na manutenção do técnico quanto na busca de novos reforços.

Enquanto um acordo ainda não é selado, Jesus e sua comissão técnica voltaram para Portugal. De acordo com o jornal ​A Bola, o regresso ao seu país é por tempo indeterminado e está previsto para terça-, não havendo ainda uma previsão de volta ao Rio de Janeiro. O temor do progresso do coronavírus no Brasil seria uma das motivações. A depender da evolução ou não da epidemia, o comandante rubro-negro se apresentará ao clube novamente.

Vendo as mensagens que o Jorge Jesus recebeu dos jogadores é muito claro o quanto ele é admirado e querido pelos kra Esse homem não pode sair e acho que todo esse carinho recebido vai pesar a nosso favor na renovação — Portal Flamengo (@PortalFla) March 19, 2020

A discussão sobre o novo contrato esbarra por ora na questão salarial. Não há ainda um consenso sobre o técnico português deseja receber junto com a sua comissão técnica e o que o clube carioca pensa e se dispõe a pagar. As conversas continuam…