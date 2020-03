Jogador da Bundesliga testa positivo para coronavírus; atleta está em quarentena

​O futebol alemão recebeu nesta quarta-feira (11), com grande consternação, a notícia de que um jogador profissional da segunda divisão nacional testou positivo para o novo COVID-19, o ​coronavírus: trata-se de Timo Hübers, zagueiro de 23 anos que pertence ao Hannover 96.

De acordo com o ​Fox Sports, o atleta testou positivo e está em casa em quarentena, sem nenhum contato com outras pessoas. Em pronunciamento oficial sobre o caso, o Hannover 96 afirmou que a rapidez do zagueiro em comunicar a provável exposição ao vírus evitou seu contato com os demais jogadores e profissionais que estão no dia a dia do clube.

“Timo se comportou de maneira absolutamente exemplar. Ele não demonstrou nenhum sintoma até agora. Quando descobriu que uma pessoa que estava com ele no evento havia testado positivo, ele relatou diretamente ao médico e está em quarentena em casa”, publicou.

Apesar de avaliar que a situação está controlada e não exige alarde, a diretoria do Hannover determinou treinos fechados, sem a presença de imprensa.