Jogador do Chelsea descumpre quarentena por coronavírus e deve ser repreendido pelo clube

Ordens são para ser cumpridas, ainda mais em um estado de exceção. Pois o Chelsea deve aplicar uma multa ao meio-campista Mason Mount, que foi flagrado em público quando deveria estar de quarentena por conta do coronavírus.

O clube inglês impôs que todos os seus atletas ficassem recolhidos em suas respectivas casas depois que Callum Hudson-Odoi testou positivo para a doença. Assim, ajudariam na tentativa de evitar a propagação do vírus. No entanto, o atleta foi visto em um parque londrino no último domingo ao lado de Declan Rice, meia do West Ham.

O que se fala é que um porta-voz do Chelsea alertou Mount sobre suas responsabilidades, mas o mesmo não deverá escapar de punição pecuniária, além de forte repreensão por parte do técnico Frank Lampard. Hudson-Odoi confirmou que está se sentindo melhor depois de se tornar o primeiro jogador da Premier League a ser diagnosticado com o corona, mas as diretrizes de segurança afirmam que ele e todos os seus colegas de equipe devem ficar em autoisolamento por 14 dias para não colocar mais pessoas em risco.