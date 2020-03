Jogador do Corinthians se sobressai em meio a má fase do time

​O início de ano do ​Corinthians não é como muitos torcedores esperavam. As chegadas de Tiago Nunes e Luan fizeram com que os torcedores acreditassem que a equipe se destacasse nas competições, principalmente na Libertadores, porém a realidade foi uma eliminação precoce. As informações são do ​UOL.

Entre o mau momento, um jogador vem mostrando seu potencial: Mauro Boselli. Contestado em sua chegada por conta de desempenhos abaixo do esperado, o atacante vem sendo um dos melhores do time até aqui.

Sem ter muitas oportunidades com Carille em 2019, o argentino ganhou espaço com a chegada no novo treinador, e nessa temporada já são seis gols e duas assistências. Com esses números, ele é o jogador do time com mais participações diretas para gol. O Timão balançou as redes 14 vezes em 2020.

Por pouco Boselli não deixou o clube. Grandes times, como o Boca Juniors, haviam demonstrado interesse no atleta, mas a diretoria alvinegra decidiu arriscar e manter o jogador no clube. Com contrato até o fim do ano, ele estará livre para assinar com outra equipe no segundo semestre.

Sdds reclamar do love e enaltecer o boselli — paola (@_paolasccp) March 27, 2020

O time do Parque São Jorge está na 3ª colocação do Grupo D do Paulistão, com 11 pontos. Na frente dele estão Guarani, com 16, e Bragantino, com 17. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Timão precisa torcer por derrotas do Bugre e vencer seus adversários para se classificar para a próxima fase.