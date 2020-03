Jogador do Palmeiras lamenta pausa dos campeonatos, mas aprova decisão

​A paralisação dos campeonatos devido ao coronavírus afeta diretamente a rotina dos jogadores de futebol. Sem poder realizarem treinos comuns, muitos buscam alternativas de continuarem mantendo a forma, como, por exemplo, fazerem trabalhos individuais.

No caso do goleiro Weverton, do ​Palmeiras, a saudade não é especificamente dos treinos, mas sim de estar em campo defendendo as cores do clube paulista. Em entrevista, ele lamenta a parada, mas aprova a decisão tomada de suspender os jogos. As informações são do ​Globo Esporte

“Vai dar uma saudade de jogar, de estar em campo, mas o que vale mais nesse momento é a vida, é a saúde, do que jogar correndo risco. Mas o importante agora é a população estar segura, atenção total no que temos de fazer para nos protegermos. O momento é de solidariedade pra todos, se proteger, se cuidar, pra essa parte chata passar o mais rápido possível“, disse o arqueiro do Verdão.

Para o goleiro, a pausa vai prejudicar muito a equipe, já que vinha numa crescente na temporada. Porém, continua ressaltando a importância da suspensão. “É prejudicial, porque estamos jogando, 13 partidas no ano, estamos em bom ritmo. Mas todo mundo está preocupado com isso, é um momento delicado para todos. O importante é se concentrar em cada um contribuir da melhor forma para essa epidemia passar e a gente poder voltar a fazer o que ama, continuar trabalhando com segurança e tranquilidade“, declarou.

4° dia de quarentena e eu já vi os melhores momentos de uns 20 jogos do Palmeiras, meu Deus que saudadeeeeeeeeeeeee — Jú ⓟ (@juokazaki10) March 19, 2020

Weverton vem seguindo as recomendações propostas pelo Palmeiras, para cuidar da saúde e do condicionamento físico. “O clube passou algumas coisas para fazer nesse período, se cuidar muito, evitar lugar com muitas pessoas, se cuidar, dormir bem, alimentação boa, estar sempre saudável, fazer atividade física só ao ar livre, sem jogar pelada. Procurar manter a forma física, mas em primeiro lugar cuidar da saúde, da alimentação, isso é o mais importante. Temos que nos cuidarmos e protegermos as pessoas que estão com a gente, pra ninguém ter problema “, concluiu,