Jogador do Tottenham invade arquibancada para confrontar torcedor após ofensas; veja

Momento difícil na temporada do Tottenham. Após três derrotas consecutivas – sendo duas pela Premier League e uma pelas oitavas de final da ​Champions -, o time londrino foi eliminado da Copa da Inglaterra nesta quarta (4), após ser batido pelo Norwich City nas penalidades. Mas a queda precoce no principal mata-mata nacional não foi o maior ponto negativo da noite para os Spurs: uma confusão de grandes proporções tomou conta de parte das arquibancadas do Tottenham Hotspur Stadium, envolvendo até mesmo um dos atletas da equipe da casa.

Primeiras informações da imprensa internacional dão conta de que Eric Dier, volante dos Spurs, se enfureceu ao ouvir ofensas racistas proferidas por um torcedor em direção ao jogador Gedson Fernandes. ​José Mourinho, em entrevista pós-jogo, deu outra versão: o torcedor teria insultado familiares de Eric, em especial seu irmão mais novo.

Confira abaixo o momento em que o camisa 4 se dirige às arquibancadas:

Após a eliminação nos pênaltis do Tottenham na Copa da Inglaterra, Eric Dier invadiu a arquibancada do estádio para encarar torcedores que fizeram cânticos racistas contra o português Gedson Fernandes, que perdeu a última cobrança. ✊🏿 QUE HOMEM!

Sétimo colocado na Premier League, o Tottenham vive uma temporada totalmente diferente em relação à 2018/19, quando foi vice-campeão europeu.