Jogadores do Cruzeiro encontram maneira “alternativa” de manter forma durante a parada

​É preciso encontrar uma maneira de passar o tempo. No caso dos jogadores do ​Cruzeiro, a opção para este período de paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia de coronavírus é… Treinar lado a lado. Sim, alguns atletas se juntaram, mesmo fora da rotina normal do clube, para trabalhar em parceria e, no mínimo, manter parte da forma física adquirida até aqui na temporada.





A “regra” é a seguinte. Profissionais que moram perto ou que são da mesma posição se encontram para uma movimentação e contam até mesmo com o auxílio de profissionais. O caso dos goleiros Fábio e Vitor Eudes, por exemplo, é bem peculiar. O reserva vai até a casa do titular para realizar atividades. E mais: na companhia de Leonardo Lopes, preparador de goleiros da Raposa. Já o lateral Edilson e o meia Robinho são vizinhos e se uniram para, até mesmo, fazer trabalhos com bola no quintal de casa, sempre sob a orientação de um personal trainer.





O Cruzeiro vive o pior momento de sua história. Pela primeira vez rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, tentará a todo custo um retorno à elite do futebol nacional. Até o momento, porém, os resultados da equipe são bastante insatisfatórios. Ela ocupa apenas a quinta colocação do Campeonato Mineiro e não venceu uma partida sequer na Copa do Brasil, tendo avançado nas duas primeiras etapas com dois empates. No duelo e ida da terceira fase, perdeu em casa por 2 a 0 para o CRB e se complicou bastante. Com a demissão do técnico Adilson Batista, é Enderson Moreira quem terá a missão de conduzir o time quando a bola voltar a rolar.

