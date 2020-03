Joias blindadas: São Paulo anuncia renovação contratual de três jovens jogadores

Por conta da pandemia mundial do novo coronavírus, o calendário do futebol brasileiro está paralisado por tempo indeterminado. Grande parte dos clubes do nosso país ​suspenderam suas atividades, liberando jogadores e demais funcionários do cronograma rotineiro.

Isso, no entanto, não impediu uma importante atuação de bastidores por parte do São Paulo. Através de suas plataformas oficiais, o ​Tricolor Paulista anunciou a renovação contratual de três de suas joias de Cotia: os goleiros Lucas Perri e Junior; e o atacante Danilo Gomes.

​​Já tratado como realidade e com passagens por seleções brasileiras de base, Lucas Perri, de 22 anos, renovou até 31 de janeiro de 2023. Junior, por sua vez, renovou por mais um ano e meio: seu novo vínculo vai até o dia 30 de junho de 2022. Os dois, por sinal, têm currículo longo e vitorioso nas categorias inferiores do São Paulo, com importantes títulos conquistados.

Danilo Gomes, promissor atacante de 21 anos que vem ganhando espaço com Fernando Diniz, também estendeu seu vínculo com o São Paulo até dezembro de 2021.