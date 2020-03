Jonathas, ex-Corinthians, é o primeiro atleta brasileiro infectado por coronavírus

​A manhã deste domingo (15) trouxe notícias difíceis relativas ao coronavírus no mundo do futebol. Além dos cinco testes positivos em profissionais do ​Valencia CF, da Espanha veio também o primeiro caso de jogador brasileiro infectado pelo COVID-19. Trata-se do atacante Jonathas Jesus, jogador de 31 anos que pertence ao Elche, da segunda divisão.

Através de suas plataformas e redes sociais oficiais, o clube de Alicante confirmou o teste positivo do camisa 9 e publicou um vídeo do brasileiro. Na mídia, Jonathas Jesus agradece as mensagens de apoio recebidas nas últimas horas e afirma estar bem, já em casa, ansioso para melhorar e retomar as atividades o quanto antes.

​​Revelado pelo ​Cruzeiro, o atacante teve uma breve passagem pelo futebol brasileiro em 2018, defendendo a camisa do ​Corinthians via empréstimo. Disputou somente nove partidas pelo clube paulista, anotando um gol.