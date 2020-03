Jorge Jesus, 50 jogos: os números impressionantes do técnico do Flamengo

Uma taça a cada dez partidas! Neste sábado (7), o ​Flamengo venceu o ​Botafogo, no Maracanã, por 3 a 0 e se isolou na liderança do Grupo A da Taça Rio – o 2º turno do Campeonato Carioca. O clássico marcou a partida de número 50 do técnico Jorge Jesus à frente do rubro-negro e o retrospecto é impressionante.

Em pouco mais de nove meses na Gávea e com cinquenta partidas disputadas, o Mister soma 37 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas – 80% de aproveitamento. Os números são expressivos e reforçam o bom futebol apresentado pelo Flamengo desde o ‘desembarque’ do português, com um ataque impiedoso e uma defesa consistente.

A chegada de Jorge Jesus melhorou o desempenho geral da equipe e consolidou os dois grandes ‘blocos’ do time: o ofensivo, que marcou 116 gols (média de 2,32 por partida) e o defensivo, que sofreu apenas 45 – 0,9 por jogo. O retrospecto é extremamente positivo e resultou em uma coleção de troféus, sendo: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara.

Os números são extremamente positivos e os torcedores ainda querem mais. O Mister tem contrato com o Flamengo até o fim de maio e a expectativa por sua renovação é gigante. Os ​números retificam a necessidade de manutenção contratual e a ansiedade pelo “fico” do português. Jorge Jesus transformou o futebol do clube.