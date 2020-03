Jorge Jesus admite que se enganou e emite nota de esclarecimento sobre situação de amigo

Muita informação ao mesmo tempo e desencontrada, em meio ao caos que tem sido a pandemia do coronavírus, pode afetar a todos nós. Desta vez, foi Jorge Jesus a vítima do fluxo acelerado de notícias por todo o mundo.

Ao falar a respeito da proliferação do vírus, o treinador do ​Flamengo se emocionou por citar um amigo que ​teria falecido em Portugal em virtude da doença. Jesus foi mais um que se juntou ao apelo por uma paralisação imediata das competições no Brasil, discorrendo sobre o tema depois da vitória sobre a Portuguesa no Maracanã sem público.

No entanto, horas mais tarde, por meio de seu Instagram, o técnico português esclareceu que haviam lhe passado a informação equivocada e que seu amigo estaria em estado grave:

“Hoje foi um dia muito triste pra mim , obtive uma informação desencontrada sobre a morte de um amigo querido.

Na verdade a informação correta é que ele está em estado grave no hospital.

Lamento muito pelas vítimas dessa tragédia mundial e me solidarizo com as famílias das vítimas e peço a Deus pela cura dele e de todos que estejam atingidos por esta pandemia do Covid-19″, escreveu.

Em Portugal, já são 169 casos confirmados até agora, sem óbitos registrados oficialmente.