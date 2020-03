Jorge Jesus compara Flamengo e Benfica em entrevista a Zico e rememora campanha inédita

​Não é de agora que o técnico do ​Flamengo, Jorge Jesus, vem construindo sua carreira com títulos e conquistas. O “Mister” é considerado um dos maiores treinador da história do Benfica-POR. Pelo clube Português foram seis temporadas e 10 troféus conquistados.

Em entrevista ao canal ​Zico 10, Jesus relembrou sua época no Estádio da Luz e comparou o Flamengo de hoje com o que era o Benfica quando o comandava. “ No campeonato, cilindrávamos, e na Europa fui às quartas da Champions e também a duas finais da Liga Europa”.

O treinador também lembrou de alguns nomes daquele time, como os dos brasileiros Luisão e David Luiz. “ No meu primeiro ano criamos uma equipe muito parecida com este Flamengo. Muito forte… Na defesa tinha Luisão, David Luiz. Na frente, Di María, Cardozo, Saviola, Aimar – o melhor jogador que treinei -, Ramires e o volante era o Javi García “, destacou.

Além disso, JJ falou de suas temporadas anteriores, quando defendeu o Belenenses e o Braga, onde fez campanha inédita. “ Entrei no Benfica depois de estar no SC Braga e de dois anos muito bons no Belenenses, um clube carismático em Portugal. Levei-os à final da Taça de Portugal e consegui um 5º lugar. Depois fui para Braga, onde também fiz um grande campeonato, levei-os às quartas de final da Liga Europa, algo que nunca tinha acontecido”.

