Jorge Jesus ‘corneta’ Pedrinho e cita 4 jogadores melhores na Série A; fala repercute em Portugal

Sem papas na língua. Este é Jorge Jesus, que não se esquiva de assuntos delicados ou perguntas capciosas em entrevistas. Ao longo da semana, o treinador rubro-negro confessou os motivos que o levaram a recusar ​propostas de Vasco e Atlético-MG, clubes que o sondaram antes do Flamengo fechar sua contratação.

A sinceridade ao falar sobre suas decisões de carreira também se manifesta em suas opiniões bem marcadas sobre o mercado brasileiro. Nesta mesma entrevista concedida ao canal Fox Sports, o técnico luso foi perguntado sobre Pedrinho, meia-atacante do ​Corinthians recém-contratado pelo Benfica. A resposta surpreendeu e repercutiu em Portugal, no site ​Tribuna Expresso:

“Se me perguntarem se há jogadores no Brasil, na mesma posição do Pedrinho, melhores do que ele, eu digo que há e são vários”, cravou o treinador. Na sequência, Jorge Jesus apontou diversos jogadores em ação na Série A que, na sua visão, são superiores em qualidade à Pedrinho: Everton Cebolinha (Grêmio), Rony e Dudu (Palmeiras) e Michael (Flamengo).