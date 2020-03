Jorge Jesus tem proposta de R$25 milhões para retornar à Europa, diz emissora

​Uma notícia vinda do Velho Continente promete ‘tirar o sossego’ do torcedor do ​Flamengo nas próximas semanas. Adiando as conversas de renovação contratual com o clube carioca, Jorge Jesus, que tem vínculo com o Rubro-Negro somente até maio de 2020, teria retornado ao radar de um gigante europeu: o Benfica, clube que treinou entre 2009 e 2015.

De acordo com a rede de TV lusitana ‘Correio da Manhã’ (replicada pela ​Época), o presidente do clube lisboeta, Luís Filipe Vieira, mantém contato direto diário como o técnico e já teria externado seu desejo de repatriá-lo ao final de seu vínculo com o Flamengo. A insatisfação em torno do trabalho de Bruno Lage, atual comandante benfiquista, aumenta a cada novo tropeço do time encarnado na Primeira Liga, contexto que fortalece a especulação de Jesus voltando à Luz.

Ainda de acordo com a fonte anteriormente citada, o Benfica estaria disposto a pagar 5 milhões de euros (R$ 25 milhões) líquidos em salários, por ano, para contar com ​Jorge Jesus. O tempo de contrato a ser oferecido pelo bicampeão europeu ao comandante ainda é incerto, podendo variar de duas a três temporadas. Será o fim da história entre o ‘Mister’ e o Flamengo?