Jornalista aponta quais são as cinco torcidas mais incríveis do Brasil; confira

​Rankings quase sempre geram debate, mas são ainda mais polêmicos se envolvem futebol e suas torcidas. ‘Enumerar’ paixão de torcedor é algo ainda mais complexo, mas vira e mexe, alguém se arrisca. É o caso do jornalista Milton Neves, que em sua coluna no ​UOL Esportes, apontou quais são as cinco torcidas mais incríveis do futebol brasileiro.

Em primeiro lugar, Milton Neves colocou a torcida de seu próprio clube do coração, o Atlético-MG: “Sim, meus amigos, a torcida do Clube Atlético Mineiro é a mais incrível do Brasil. E digo mais: a Massa do Galo é a mais vibrante do mundo!”, pontuou.

Em segundo e terceiro, respectivamente, o jornalista elegeu ​Corinthians e ​Flamengo, as duas maiores torcidas do país. A do time paulista foi ranqueada na frente por um diferencial: “ Quando o time está perdendo, a torcida do Flamengo. Diferentemente, por exemplo, da torcida corintiana, que parece que se inflama quando o Timão está em desvantagem”, afirmou.