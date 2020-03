Jovem e atleta, Dybala descreve sintomas do coronavírus: ‘Não conseguia fazer nada’

Enquanto uma pequena parcela do mundo ainda trata o ​coronavírus com certa displicência e incredulidade, o mundo do futebol dá exemplos de como a doença pode se manifestar com gravidade até mesmo em pessoas que não estão nos chamados grupos de risco.

Em entrevista publicada no canal oficial da Juventus no YouTube, o atacante argentino Paulo Dybala, de 26 anos de idade, descreveu os sintomas e revelou ter vivido dias difíceis: “Agora já me sinto melhor, consigo me movimentar com mais facilidade, andar e tentar treinos leves. Mas desenvolvi sintomas realmente fortes. Há alguns dias, eu mal conseguia respirar direito, não conseguia fazer nada e, quanto tentava, precisava parar em menos de cinco minutos. Me faltava o ar, sentia o corpo dormente e dores musculares bem intensas”, contou.

Três jogadores do elenco profissional da Juventus testaram positivo para o novo COVID-19: além de Paulo Dybala, o volante Blaise Matuidi e o zagueiro ​Daniele Rugani também foram contaminados. Neste exato momento, a Itália é o segundo país com maior número de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos.