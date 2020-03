Jovem promessa do Ajax acorda após dois anos e nove meses em coma

Conhecido como um clube de excelência em seu trabalho de formação, o Ajax acompanhava, há dois anos e nove meses, a evolução do quadro de uma de suas promessas recentes: o meia Abdelhak Nouri, que estava em coma desde o dia 8 de julho de 2017, quando sofreu uma arritmia cardíaca em campo durante uma partida amistosa contra o Werder Bremen.

Em entrevista concedida a uma TV local nesta quinta-feira (26), o irmão de Nouri, Abderrahim, confirmou que o jovem de 22 anos não está mais em coma no hospital:

“Ele não está em coma mais. Ele dorme, come, franze a testa e arrota de vez em quando, mas ainda é extremamente dependente de nós. Mas devo dizer que desde que voltou para casa ele está indo bem melhor do que no hospital. Appie [apelido de Nouri] sabe onde está. É bom para ele e para nós que ele esteja num ambiente familiar“, afirmou.

Apesar de não conseguir se comunicar verbalmente, Appie segue sendo um apaixonado por futebol: “Conversamos com ele, falamos de futebol e assistimos a jogos com ele. Percebemos que o Nouri gosta. Às vezes é emocionante, mas muitas vezes há um sorriso. Isso é bom para nós”, concluiu Abderrahim.