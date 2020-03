Justiça não atende pedido de rescisão de meia e atleta segue no Grêmio

​Nesta segunda-feira (16), a Justiça do Trabalho decidiu por não aceitar o pedido de ‘rompimento contratual’ requerido pelo meio-campista Ferreira contra o ​Grêmio. Desta forma, o atleta segue vinculado ao clube e vai precisar aguarda o julgamento da ação pelo juiz responsável. Além da quebra, o meia também espera receber indenização no valor de R$ 70 mil.

De acordo com o jornalista Andrei Kampff, do ​UOL Esporte, o Juiz Renato Barros Fagundes entendeu que não houve autos provas cabais de falta grave do Imortal com o atleta que justificasse a tutela antecipada a favor do meia. O pedido da ação somente seria aceito, sem julgamento do mérito, em caso de comprovado risco e/ou ameaça.

(Foto: Robinson Estrasulas / Agência RBS)

A revelação do Grêmio disputou cinco jogos com o elenco profissional em 2020, marcando duas vezes e dando uma assistência. Ferreira resolveu entrar na Justiça alegando “coação” do clube para assinatura de renovação contratual. O atleta alega que o Grêmio o pressionou e ameaçou não inscrever seu nome na ​Copa Libertadores.

Cara joga demais. Ele vai arrebentar em qualquer time que for. Quem diz que ele vai se afundar, é pq tá mordido com toda a situação. Se for pra algum clube do país, o guri vai querer comer a bola contra o Grêmio. Os dois lados estão errados e quem perde é o clube. — Rodrigo Bitencourt (@Bitencourtpiru) March 6, 2020

O meia foi afastado do grupo principal após entrave na negociação e também não entrou na lista do Grêmio para a disputa do torneio continental. O atleta vai treinar separado do elenco enquanto o caso segue na Justiça e, conforme Kampff, esses processos costumam demorar.