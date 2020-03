Juventus pensa em atacante do Manchester City em alternativa à Harry Kane

A Juventus está na busca por um novo atacante. E a estrela Harry Kane, atacante do Tottenham, acaba sendo o centro das atenções. Mas há também um plano B em curso. Os meios de comunicação italianos dizem que a lealdade de Kane foi superada por sua ambição de ganhar títulos. A Tuttosport relata que ele parece ansioso para começar uma nova aventura em um novo clube. E, com a eliminação do Tottenham na ​Liga dos Campeões, o caminho fica mais facilitado.

Porém, apesar do interesse da Juve, a negociação não parece tão simples. Isso porque, outros clubes já colocaram o centroavante na mira, como o Manchester United e Manchester City. Caso essa contratação não seja realizada, o time italiano deve buscar outros alvos, como o brasileiro Gabriel Jesus. De acordo com a publicação, os alvinegros têm interesse pelo atacante do Brasil há vários meses e pode ser um objetivo concreto na próxima janela.

Jesus enfrenta um futuro incerto no Etihad Stadium, já que Sergio Aguero segue como primeira escolha para Pep Guardiola, mas acabou sendo o preferido em algumas ocasiões nesta temporada, mais especificamente marcando o gol de empate na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na qual o clube inglês levou a vitória e uma grande vantagem para o segundo jogo das oitavas.

Gabriel Jesus não pode se reserva nesse time do city — maicao (@Maycaoo__) March 8, 2020