Juventus sinaliza primeira proposta por joia do Santos, diz jornal

​Em entrevista recente concedida ao jornal ‘Calciomercato’, o presidente do ​Santos, José Carlos Peres, admitiu que dois jogadores do atual elenco profissional alvinegro estão no radar de gigantes do futebol italiano: Soteldo e o garoto ​Kaio Jorge. O mandatário ainda confirmou que o venezuelano foi alvo de uma consulta oficial por parte da Inter de Milão, mas os valores pedidos pelo Peixe fizeram o clube italiano recuar.

Quem, por outro lado, não parece inclinada a recuar em seu novo ‘objetivo de mercado’ é a Juventus. De acordo com o mesmo ‘Calciomercato’, dirigentes juventinos estão maravilhados com o garoto Kaio Jorge desde o Mundial Sub-17, e já preparam uma investida oficial para tentar garantir sua aquisição antes de outros concorrentes.

A fonte crava que o formato da oferta dos dirigentes bianconeros é de um empréstimo com opção de compra ao final de uma temporada, atingindo um investimento total de 20 milhões de euros. Esses termos/valores, no entanto, passam longe dos pretendidos pelo time brasileiro: a multa rescisória do jovem atacante é de 75 milhões de euros, sendo que 30% desse valor pertence ao fundo de investimento do empresário Giuliano Bertolucci.