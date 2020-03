Juventus x Milan | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

País não-asiático com mais casos suspeitos e mortes oficiais em ​decorrência do coronavírus, a Itália vive um momento delicado e de incertezas que atinge a sociedade como um todo, incluindo o futebol local. Ainda assim, a princípio, a partida da volta entre Juventus e Milan pela Coppa 2019/20 está confirmada: será nesta quarta-feira (4), no Allianz Stadium, em Turim. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este clássico decisivo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Juventus x Milan ​Motivo: ​Jogo da volta da semifinal da Coppa Itália 2019/20 ​Data: ​04/03/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Allianz Stadium, em Turim (ITA) ​Árbitro: ​Gianluca Rocchi (ITA) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Juventus: ​Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt (Chiellini), Alex Sandro; Matuidi, Pjanić, Ramsey; Cuadrado, Higuaín, Dybala. ​Provável Milan: ​Donnarumma; Laxalt, Musacchio, Kjær, Calabria;, Bennacer, Kessié, Paquetá; Çalhanoğlu, Rebić; Rafael Leão

Maurizio Sarri não poderá contar com os lesionados Merih Demiral, Adrien Rabiot e Douglas Costa, mas todas essas baixas já estavam no ‘cronograma’ da comissão técnica. Contudo, a Juventus também não terá à disposição o seu principal craque e artilheiro, ​Cristiano Ronaldo, que viajou à Portugal nesta terça (3) por conta de uma emergência familiar: sua mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e está internada em condição estável.

Pelo lado do Milan, a lista de desfalques é consideravelmente longa entre lesionados e atletas suspensos para a partida: Léo Duarte e Lucas Biglia seguem no departamento médico, enquanto Samu Castillejo, Theo Hernández e o ídolo Zlatan Ibrahimovic estão fora por acúmulo de cartões. Boa oportunidade de vermos ​Lucas Paquetá iniciando entre os titulares.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Juventus ​Milan ​Hellas Verona 2 x 1 Juventus (08/02) ​Milan 1 x 1 Hellas Verona (02/02) ​Milan 1 x 1 Juventus (13/02) – Coppa ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Juventus 2 x 0 Brescia (16/02) ​Milan 1 x 1 Juventus (13/02) – Coppa ​SPAL 1 x 2 Juventus (22/02) ​Milan 1 x 0 Torino (17/02) ​Lyon 1 x 0 Juventus (26/02) – Champions ​Fiorentina 1 x 1 Milan (22/02)

Vivendo um momento de oscilação/instabilidade, a Juventus soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, longe de repetir aquela equipe dominante das últimas temporadas. É a segunda colocada na Serie A, atrás da Lazio, que tem um jogo a mais. Na Coppa, eliminou Udinese e Roma até chegar às semifinais.

O Milan, por outro lado, faz uma campanha de recuperação no Italiano e hoje ocupa a sétima posição, a três pontos de distância do Napoli, última equipe que ocupa zona de torneios europeus para 2020/21. Chegou às semifinais da Coppa após eliminar SPAL e Torino.