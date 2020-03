Klopp só aceita treinar o Real Madrid com uma condição: a saída de um ídolo do clube

​Que Jurgen Klopp é um dos maiores treinadores do mundo, isso é inegável. Porém, os últimos resultados – principalmente a eliminação da Champions League – colocaram em xeque o trabalho do treinador do Liverpool. Diante disso, gigantes europeus já se movimentam para observar o alemão.

Segundo publicação do ​El Gol, o Real Madrid já sonda o técnico de 52 anos para ser o substituto de Zidane. Klopp já é um sonho antigo do clube merengue, desde seus tempos de Borussia Dortmund.

Ainda de acordo com o portal, o presidente do Real, Florentino Pérez, teria entrado em contato com o comandante do Reds, lhe oferecendo o cargo de treinador do time espanhol. Além disso, o alemão teria um contrato milionário e a permissão de fazer as mudanças que desejasse no elenco.

Um dos pedidos de Klopp para aceitar o convite seria a saída de Sérgio Ramos. Além das suas exposições na mídia, a idade do zagueiro é um fator preocupante para o técnico. Em troca, prometeria investir na contratação de David Alaba, do Bayern de Munique.

