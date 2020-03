Seguranças da Equipe de Segurança Penedo conseguiram inibir a ação criminosa

Na madrugada desta segunda-feira (23) arrombamento de duas lanchonetes localizadas na parte alta de Penedo, mais precisamente no Largo de Fátima, em frente ao Colégio Diocesano, foi registrado na cidade.

Na oportunidade criminosos usaram um pé-de-cabra para arrombar o local e retiraram diversos produtos dos estabelecimentos, como: cervejas, uísques, refrigerantes, e uma certa quantia em dinheiro. Por volta das 03h, quando os meliantes se preparavam para levar os produtos roubados, foram surpreendidos pela Equipe de Segurança Penedo, que tem como gerência o Sr. Amabílio Diniz, conhecido como Pica-Pau.

Os produtos foram recuperados e entregues aos proprietários, após acionados para serem comunicados do arrombamento. Não há informações sobre prisões.

Donos estabelecimentos comerciais, que já sofrem com o fechamento devido à pandemia do coronavírus, estão amedrontados com a possibilidade de mais arrombamentos no município penedense. Essa preocupação tem sido levada para o 11º BPM, e a Polícia Militar pretende estender as rondas ostensivas nos estabelecimentos comerciais, para garantir a ordem e o sossego dos penedenses.

1 de 7

Da Redação