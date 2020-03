LASK x Manchester United | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Sob portões fechados e sem presença de público, LASK e Manchester United se enfrentam na próxima quinta (12), jogo de ida válido pelas oitavas de final da ​Europa League 2019/20. A partida será disputada na cidade de Linz, na Áustria. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​LASK x Manchester United ​Motivo: ​Ida das oitavas da Europa League 2019/20 ​Data: ​12/03/2020 ​Hora: ​14h55 (de Brasília) ​Local: ​Linzer Stadion, em Linz (AUS) ​Árbitro: ​Artur Dias (POR) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável LASK: ​Schlager; Ramsebner, Wrosty, Trauner; Ranftl, Michorl, Holland, Renner; Tetteh, Raguz, Frieser. ​Provável United: ​Romero; Maguire, Lindelöf, Shaw; Dalot, McTominay, Fred, Williams; Bruno Fernandes; Greenwood, Ighalo (Martial).

Apontado como uma das surpresas entre os 16 clubes que seguem vivos na competição, o LASK chega para este difícil duelo contra o United com uma série de ausências. Thomas Goiginger, Marvin Potzmann e Husein Balic estão no departamento médico, enquanto Philipp Wiesinger, zagueiro titular da equipe, cumpre suspensão.

O Manchester United, de momento bem positivo na temporada, segue com a estratégia de rodar algumas peças de seu elenco em partidas de Europa League. O argentino Romero tem sido o goleiro titular na competição, na vaga de De Gea. Marcus Rashford e ​Pogba seguem fora de combate, lesionados.

Últimos jogos e campanha no torneio

​LASK ​Manchester United ​AZ Alkmaar 1 x 1 LASK (20/02) – UEL ​Manchester United 3 x 0 Watford (23/02) ​LASK 4 x 1 St. Pölten (23/02) ​Manchester United 5 x 0 Club Brugge (27/02) – UEL ​LASK 2 x 0 AZ Alkmaar (27/02) – UEL ​Everton 1 x 1 Manchester United (01/03) ​LASK 5 x 1 Hartberg (01/03) ​D. County 0 x 3 Manchester United (05/03) – Copa ​Mattersburg 0 x 1 LASK (08/03) ​Manchester United 2 x 0 City (08/03)

O LASK terminou a fase classificatória do Campeonato Austríaco na primeira posição, mas o torneio – bem como a grande maioria das competições nacionais em solo europeu -, está paralisada por conta do surto de ​coronavírus. Eliminou o tradicional AZ Alkmaar na primeira fase de mata-mata da Europa League.

Quinto colocado da Premier League com 45 pontos, os Red Devils seguem na perseguição ao Chelsea, primeira equipe dentro da zona de classificação direta à próxima edição da ​Champions. Os comandados de Ole Gunnar Solskjaer chegam às oitavas de final da Europa League após eliminar, com sobras, o Club Brugge (BEL): 6 a 1 no agregado.