Lateral da Seleção Brasileira feminina rompe ligamento e perderá Jogos Olímpicos

A manhã desta segunda-feira (9) foi de notícia triste para a ​Seleção Brasileira Feminina. Figura regular nas convocações da técnica Pia Sundhage, a lateral-direita Letícia Santos está fora dos Jogos Olímpicos do Japão, de início programado para o mês de julho.

Como noticia o ​Globoesporte, a camisa 13 da Canarinho se lesionou durante a partida do último sábado (7) contra a França, jogo amistoso e de preparação visando as Olimpíadas. Exames de imagem mais detalhados realizados após o confronto detectaram a ruptura do ligamento cruzado anterior, contusão grave que demandará cirurgia. O prazo estimado para retorno aos gramados é de seis a sete meses.

Letícia participou da Copa do Mundo de 2019 com a Seleção Brasileira, ainda sob comando de Vadão. Trata-se de um dos nomes de confiança do setor, baixa técnica importante para a sequência de trabalho de Pia até os Jogos.