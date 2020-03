Lateral do Palmeiras fala sobre possível redução de salário devido ao coronavírus

​Mesmo com a paralisação dos campeonatos, o lateral-direito do ​Palmeiras Marcos Rocha segue treinando intensamente. Em suas redes sociais, o atleta publica ​vídeos do seu dia a dia de atividades em casa.

Em entrevista ao portal​ LANCE!, o jogador comentou sobre o momento vivido no futebol devido à pausa. Também deu sua opinião sobre uma possível redução de salário neste período, já que a bola não tem prazo para voltar a rolar.

“ Esse é um assunto delicado que, inclusive, aumentou o debate nos últimos dias, não só para nós, atletas, mas para a sociedade como um todo. Precisamos cuidar da saúde das pessoas e saber que todos precisam alimentar sua família e se sustentar. É um desafio grande, mas acreditamos que as autoridades vão buscar a melhor solução para toda a população do Brasil “, disse o lateral.

Perguntado sobre como é o monitoramento do clube durante a paralisação, ele revelou que os departamentos seguem monitorando e acompanhando cada jogador. Conversas com o treinador Vanderlei Luxemburgo também são feitas durante o período.

“ Os departamentos médico, físico e nutricional do clube nos acompanham e monitoram constantemente. Não sabemos quando isso vai acabar, e os trabalhos seguem para que possamos estar prontos o mais rápido possível. Todos os departamentos do clube se comunicam constantemente para avaliar a situação e nos passar orientações. O Luxemburgo também mantém contato permanente com a gente, em um grupo que tem todos os atletas “, explicou.

Sobre a parte psicológica, Marcos Rocha disse que ficar na presença da família é o ideal neste momento complicado. “ O clube liberou por tempo indeterminado, até porque ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia. As pessoas responsáveis estão analisando diariamente a situação, e, assim que nos chamarem, estaremos na ativa o mais rápido possível. Para nós, que temos uma rotina muito agitada com viagens, jogos, concentração e treinos, é impactante ficar em casa, mas precisamos seguir essas orientações para o bem de todos e buscar na família o melhor amparo psicológico“, concluiu o lateral.