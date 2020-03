Lateral no Flamengo? Jorge Jesus fala sobre pedida e revela ‘movimentação’ na Europa

​O ​Flamengo ainda não fechou o elenco e busca ao menos mais um reforço: um lateral-direito. O clube se movimentou durante a janela de transferências e trouxe reforços pontuais, porém, não conseguiu um substituto para o experiente Rafinha. Sem alternativas, o técnico Jorge Jesus fica ‘à mercê’ do atleta de 34 anos e precisa ocasionalmente improvisar.

A carência é nítida e o Mister conversou com a diretoria rubro-negra sobre a necessidade de um contratar um jogador para a posição, mas a situação ainda não foi resolvida. Atualmente, o português tem escalado o garoto João Lucas e ‘migrado’ o atacante Orlando Berrío para a lateral. Rafinha se recupera de lesão e desfalcou a equipe nas últimas partidas.

Em meio ao ‘déficit’ na posição, Jorge Jesus revelou que o time segue no mercado e tem intensificado a busca por um nome que atenda aos requisitos previstos pelo técnico – o próprio treinador tem auxiliado o departamento de futebol. “Meu agente está [na Europa] trabalhando na contratação de um lateral-direito para o clube”, afirmou em participação no programa Jogo Sagrado, da Fox Sports, na noite desta segunda-feira (9).

O Flamengo não pretende fazer ‘loucuras’ por um novo lateral-direito, entretanto, em meio aos problemas, deve ser mais flexível em uma eventual negociação. O Mais Querido sondou alguns nomes na atual temporada, mas não obteve sucesso – Mariano, do Galatasaray, Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, e William, do VfL Wolfsburg, foram os jogadores mais cobiçados.