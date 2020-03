Lateral rebate declarações de Klopp e defende estratégia do Atlético de Madrid

Antes da suspensão do futebol nas principais ligas do mundo – em virtude do avanço da pandemia do coronavírus -, a ​Champions League conheceu seus primeiros quadrifinalistas. Um deles é o Atlético de Madrid, que impôs a maior surpresa da edição até o momento: eliminou o atual campeão, Liverpool, com duas vitórias na eliminatória e agregado de 4 a 2.

A queda precoce na competição europeia gerou frustração nos bastidores do Liverpool, muito em função da equipe inglesa ter criado, durante 90 minutos do segundo jogo, uma ‘pilha’ de oportunidades para reverter a desvantagem de 1 a 0 do duelo em Madrid. O 1 a 0 no tempo regulamentar levou o jogo à prorrogação, onde os Colchoneros sobraram. ​Klopp, após o encerramento da partida, fez duras críticas ao estilo de jogo defensivo do rival, afirmando que um elenco tão qualificado pode e deve jogar de forma menos reativa.

Como não poderia ser diferente, as declarações de Klopp não foram bem recebidas no Atleti. O lateral Trippier, por sinal, fez questão de rebater o posicionamento do alemão: “Você vê especialistas reclamando porque nós defendemos, mas eles esperavam que a gente fosse lá e jogasse futebol ofensivo, especialmente com o Liverpool jogando da maneira que está jogando no momento? Você precisa ir com um plano de jogo e nós fizemos isso. Tivemos que defender, mas o mais importante era sair com a vitória e conseguimos”, pontuou.

O lateral ainda revelou que o elenco colchonero sabia que, se sustentasse a eliminatória para a prorrogação, a intensidade aplicada pelo rival nos 90 minutos iniciais cobraria caro: “Nós sabíamos que eles iriam estourar, pela quantidade de pressão que aplicaram e pela quantidade de energia que utilizaram no tempo regulamentar. Sabíamos que eles iam desacelerar. Pessoas podem reclamar o quanto quiserem, mas consideramos que essa estratégia era necessária para esse tipo de confronto”, concluiu.