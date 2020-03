LeBron cita Neymar entre os jogadores favoritos e reforça carinho por time do coração no futebol

Em tempos de paralisações dos campeonatos por todo o mundo devido ao surto de coronavírus, alguns atletas usam as redes sociais para interagir com seus fãs. E com o astro da NBA, LeBron James, não é diferente. Com a competição suspensa por tempo indeterminado, o jogador do Los Angeles Lakers decidiu fazer algumas revelações.

Em uma live no seu perfil do Instagram, o camisa 23 foi perguntado sobre seus jogadores de futebol preferidos. O nome de ​Neymar, atacante do PSG e da Seleção Brasileira, foi citado.

“ Eu tenho alguns jogadores ótimos. Primeiro, todos os jogadores do Liverpool , simples assim. Mas tem o Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras são lendas. Eu amo todos eles. E esses são apenas alguns “, declarou, para depois completar com mais nomes bem importantes…

“Messi! Com certeza! Messi, lenda. Ibrahimovic? É um pouco maluco, mas é muito bom”, complementou.

Seu amor pelo Liverpool já é algo que LeBron revelou há alguns anos. Em 2011, o atleta comprou 2% das ações dos Reds. Ele também já utilizou seu perfil para comemorar a vitória histórica da equipe inglesa sobre o Barcelona, pela Champions League de 2018/2019.