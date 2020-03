Lembra deles? Grêmio tem sete atletas que ainda não atuaram em 2020; confira

​De olho da ​Libertadores, Renato Gaúcho deve preservar diversos titulares tricolores no duelo do próximo domingo (8), quando o Grêmio encara o Pelotas pelo Estadual. Trata-se de uma boa chance para suplentes mostrarem serviço e, para atletas que sequer estrearam em 2020, uma oportunidade de provarem que merecem seguir no elenco.

Como destaca o UOL Esportes, o grupo gremista conta com sete jogadores que ainda não somaram minutos oficiais na temporada. Os motivos para a não-utilização variam: contusão, negociações ativas, etc. Confira quem são:

​Jogador Posição​ Motivo para a não-utilização​ ​André ​Centroavante ​Fora dos planos de Renato Gaúcho e ausente da lista de inscritos do Grêmio para Estadual e Libertadores, espera propostas para ser negociado; ​Paulo Victor ​Goleiro ​Após um 2019 extremamente irregular, perdeu a titularidade para o recém-chegado Vanderlei. Decisão técnica. ​Júlio César ​Goleiro ​Outrora titular, caiu drasticamente na linha sucessória do setor. É, atualmente, a terceira opção da comissão técnica. ​Phelipe Megiolaro ​Goleiro ​Revelado na base tricolor, foi convocado para defender a Seleção Olímpica. A forte concorrência na posição, no entanto, limita sua rodagem no clube gaúcho. ​Lucas Araújo ​Volante ​Encantou a comissão técnica durante jogo-treino e foi promovido. Vive ‘fase de maturação’ e deve ganhar chances no decorrer do ano. ​Leonardo ​Lateral-direito ​Sofreu uma grave lesão no joelho ainda em 2019 e vive um processo complexo de recuperação. Deve retornar somente em junho. ​Marcelo Oliveira ​Zagueiro ​Assim como Leonardo, também sofreu uma grave lesão no joelho durante a temporada passada. Está recuperado e tem treinado normalmente, mas perdeu espaço na hierarquia do setor.

