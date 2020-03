Léo Moura revela em qual time gostaria de encerrar a carreira

​Um dos jogadores mais experiente em atividade no futebol brasileiro, o lateral-direito do Botafogo/PB, Léo Moura, revelou, em entrevista ao Sportv, qual clube desejaria encerrar sua carreira profissional. As informações são do ​Esporte Interativo.

Hoje, com 41 anos, o jogador tem em seu currículo passagem por diversos clubes do nosso futebol, tais como Vasco, Palmeiras, São Paulo e Fluminense. Porém, foi no ​Flamengo que o lateral se destacou, chegando até a vestir a camisa da Seleção Brasileira, em 2008.

No Rubro-Negro, Léo jogou 10 temporadas, entre 2005 a 2015. E é na equipe carioca que o atleta gostaria de fazer sua despedida dos gramados, contrariando uma ​declaração feita por ele em 2019, quando ainda jogava no Grêmio. Na ocasião, o então lateral da equipe gaúcha disse que seu desejo era pendurar as chuteiras no imortal.

Apesar da relação nada amigável com a torcida do Flamengo, não dá para negar que o jogador é ídolo do clube. Em seus 518 jogos pelo Mengão, foram 47 gols marcados, conquistando títulos como: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

