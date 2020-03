Lesionado, atacante do Palmeiras é o último liberado de atividades no CT; entenda

Em meio à pandemia do ​coronavírus no Brasil, entidades do futebol nacional determinaram a paralisação do calendário e os clubes, consequentemente, liberaram seus jogadores e demais profissionais para suas casas, medida preventiva para evitar exposição dos mesmos.

No Palmeiras, as atividades no Centro Treinamento foram limitadíssimas, restritas apenas à jogadores contundidos. Contudo, de acordo com o ​Yahoo Esportes!, o último atleta ainda ‘retido’ pelo departamento médico do clube paulista foi liberado na última quarta-feira (18) para seguir tratamento em casa: o jovem atacante Luan Silva.

#Palmeiras amplia empréstimo de Luan Silva até o final deste ano.

Atacante estava cedido pelo #Vitória até maio, mas o Verdão adquiriu 15% de seus direitos econômicos por cerca de R$ 3 milhões e estendeu o vínculo com o jogador de 20 anos. pic.twitter.com/Bp7i7qq4Cf — Vai-e-Vem (@vaievem_futebol) March 12, 2020

O ​Verdão informou que o atleta recebeu um programa de treinamento individualizado, com exercícios pensados especificamente para o seu caso, que será monitorado à distância pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Luan Silva se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 7 de março contra a Ferroviária, em sua estreia oficial pelo time.

Crédito da foto de cobertura: César Greco/Ag.Palmeiras