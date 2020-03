Lista atualizada! Concursos Marinha, Exército e Aeronáutica abrem 2.280 vagas de nível médio

O instrumento militar responsável pela defesa do Brasil é constituído pelas Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 2.280 vagas abertas para candidatos de ensino médio. As oportunidades são para preenchimento na Marinha, Exército e Aeronáutica.

As Forças Armadas atuam sob a direção superior do Ministério da Defesa (MD), que tem a incumbência de orientar, supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. São funções das instituições militares: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país; garantir a soberania da nação.

Confira a lista completa de concursos logo abaixo:

Concurso Marinha – Soldado Fuzileiro Naval

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 960 vagas na função de Fuzileiro Naval. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22 de janeiro.

De acordo com o edital publicado, o concurso público da Marinha 2020 visa à admissão ao Curso de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) através de duas turmas I/2021 e II/2021.

Podem concorrer ao cargo de Fuzileiro Naval, somente candidatos do sexo masculino. Além disso, será necessário que os candidatos preencham os seguintes requisitos:

ter entre 18 e 21 anos completos até 1º de janeiro de 2020;

não ser isentos do serviço militar;

ter nível médio completo;

altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Para o cargo de Fuzileiro Naval, o soldo vai ser de R$1.950, após o curso de formação. O valor é composta por vencimento de R$1.560, mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

A oferta de vagas do concurso vai ser dividida através de duas turmas. A divisão ocorre através de dois centros de instrução abaixo:

720 vagas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA, destinadas aos candidatos das regiões Sul e Sudeste; e

240 vagas para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB, destinadas aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As vagas do concurso Marinha 2020 estão distribuídas entre Unidades da MB no Rio de Janeiro (565 vagas), Unidades da MB em Brasília – DF (62 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande – RS (49 vagas), 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Belém – PA (37 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário – MS (33 vagas), 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Manaus – AM (81 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal – RN (53 vagas), Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador – BA (44 vagas) e Batalhão de defesa nuclear bilogica química e radiológica – Aramar (14 vagas).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 19 de fevereiro e 20 de março de 2020, no site oficial da instituição (https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos). A taxa de inscrição custa R$25,00.

Concurso Exército – Curso de Formação de Sargentos

Inscrições abertas. O Exército Brasileiro abriu as inscrições do edital do concurso ESA 2020 para ingresso na Escola de Sargento das Armas. O documento oficial foi publicado no Diário Oficial da União.

O soldo inicial da carreira é de R$3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$5.049. O concurso da ESA tem reserva de vagas para negros.

Durante o curso de formação, o aluno fará jus a ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica.

O edital do concurso Exército ESA 2020 abriu 1.100 vagas, com oportunidades para ambos os sexos. As oportunidades serão abertas para candidatos com o nível médio completo, em várias áreas. A taxa de inscrição custa R$95.

Confira o quantitativo de vagas para a matrícula nos CFGS:

a) 900 (novecentas) para os candidatos do sexo masculino (Área Geral), sendo 180 (cento e oitenta) vagas destinadas à cota de negros;

b) 100 (cem) para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 (vinte) vagas destinadas à cota de negros (Área Geral);

c) 55 vagas para Músicos; e

d) 55 (cinquenta e cinco) para os candidatos da Área de Saúde, sendo 11 (onze) destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.

As inscrições para o certame da ESA serão realizadas entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2020 no site oficial. As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020.

Para concorrer a uma das vagas no Concurso Exército ESA, o candidato deverá: ter concluído o ensino médio; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.

Concurso Aeronáutica – Curso de Formação de Sargentos

As inscrições do edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos estão abertas. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.

O concurso da Aeronáutica contará com diversas etapas. A primeira fase do concurso vai ser composta por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista acontecer no dia 07 de junho de 2020.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. O candidato poderá consultar o cartão de convocação a partir do dia 06 de maio, no site da instituição. As avaliações serão aplicadas no turno da manhã, com fechamento dos portões às 9h, orientações gerais às 9h10 e início das provas às 9h40.