Liverpool x Atlético Madrid | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na próxima quarta (11), o atual campeão da ​Champions League entra em campo precisando de uma vitória para manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo. Derrotado por 1 a 0 na Espanha, o Liverpool terá missão duríssima contra o intenso Atlético de Madrid de Simeone. Quem levará a melhor? Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Liverpool x Atlético de Madrid​ ​Motivo: ​Volta das oitavas da Champions League 2019/20 ​Data: ​11/03/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Anfield, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Danny Makkelie (HOL) ​Onde assistir: ​TNT, Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.​ ​Provável Atlético: ​Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Saul, Partey, Llorente, Koke; João Félix, Morata.

Na última semana, o torcedor do Liverpool recebeu uma dura notícia relativa a uma das grandes estrelas do elenco: ​Aliss​o​n, com uma lesão no quadril, desfalca a equipe por tempo indeterminado. Seu reserva é o irregular Adrián, que já ‘aprontou das suas’ desde que retornou ao time titular. A boa notícia para os Reds fica a cargo do retorno do capitão Henderson, que pode tomar a vaga do brasileiro Fabinho.

Pelo lado do Atlético Madrid, o departamento médico está praticamente vazio. A única baixa por lesão, de momento, é o francês Thomas Lemar. O jovem atacante João Félix, maior contratação da história dos Colchoneros, está recuperado e sai jogando entre os titulares.

Últimos cinco jogos

Liverpool​ ​Atlético de Madrid ​Atlético Madrid 1 x 0 Liverpool (18/02) – UCL ​Valencia 2 x 2 Atlético Madrid (14/02) ​Liverpool 3 x 2 West Ham (24/02) ​Atlético Madrid 1 x 0 Liverpool (18/02) – UCL ​Watford 3 x 0 Liverpool (29/02) ​Atlético Madrid 3 x 1 Villarreal (23/02) ​Chelsea 2 x 0 Liverpool (03/03) – Copa ​Espanyol 1 x 1 Atlético Madrid (01/03) ​Liverpool 2 x 1 Bournemouth (07/03) ​Atlético Madrid 2 x 2 Sevilla (07/03)

Com 25 pontos de frente em relação ao Manchester City, o Liverpool sabe que a conquista da tão sonhada Premier League é questão de tempo. Restam apenas nove rodadas até o final da competição, ou seja, o título pode parar em Anfield com muitas jornadas de antecedência.

Após um começo de temporada lento e marcado por dificuldades ofensivas, o Atleti vem reagindo em ​La Liga. Ocupa atualmente a quinta posição, na perseguição ao quarto colocado Getafe, que abre a zona de classificação à próxima Champions.