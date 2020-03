Loja de eletrônicos é arrombada no Centro de Penedo

Bandidos agiram na madrugada desta quinta-feira, 19 de março

A Polícia Militar de Alagoas, através do 11º BPM, registrou um arrombamento a um estabelecimento comercial localizado no Centro de Penedo. Trata-se da loja Carlinhos Center, que fica localizada no beco da Agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Penedo. A loja comercializa eletrônicos como smartphones, rádios, relógios e acessórios para celulares.

De acordo com informações extraoficiais, criminosos chegaram por volta das 03h da manhã, fazendo o uso de um veículo arrombaram a porta principal da loja, renderam um vigilante e realizaram o ‘cata’ no ponto comercial. Ainda não se sabe a quantidade de produtos levados, porém há confirmação que o prejuízo foi bastante significativo.

