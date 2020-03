Luan busca regularidade com a camisa do Corinthians

​Luan foi a ​principal contratação do Corinthians para a temporada 2020. Comprado por R$ 22 milhões, o meio-campista tenta manter sequência positiva com a camisa do Timão. Mesmo tendo atuado todos os jogos do time no ano, o atleta ainda gera dúvidas para o torcedor alvinegro.

Com a camisa do Corinthians, Luan já acumula dez jogos, sendo nove como titular. Ao todo, foram 856 minutos em campo e quatro gols marcados. Ele é o vice-artilheiro da equipe em 2020, ficando atrás apenas de Boselli.

Segundo avaliação feita pelo ​Globo Esporte, a nota média do jogador na temporada é de 5,8 por partida. Para aumentar esses números, o meia precisa repetir o que fez no início da temporada, quando marcou dois gols em sua estreia, na Flórida Cup, e manter o desempenho.

Na última quarta-feira, Luan foi alvo de protestos da torcida no CT Joaquim Grava. Para o treinador do clube, Tiago Nunes, o camisa 7 do Corinthians é peça fundamental na equipe.





“ Luan é o jogador que mais toca na equipe junto com o Cantillo. Ele deu muita circulação de bola. Às vezes prende demais e perde a bola. Ele é um cara de movimento, de pedir a bola, de dar ritmo, ele precisa de acompanhamentos que potencialize. Espero que ele consiga ser esse jogador “, disse o técnico.