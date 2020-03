Lucas Veríssimo comenta interesse do Galo e manda recado para presidente do Santos

​Na noite desta terça-feira (10), o Santos foi até a Vila Belmiro para encarar o Delfín (EQU), pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores. Sem público nas arquibancadas – o clube ainda cumpre punição pelos episódios ocorridos na edição de 2018 -, o Peixe teve atuação pouco inspirada, mas suficiente para vencer por 1 a 0, assegurando a liderança da chave G.

O herói da noite alvinegra foi o zagueiro Lucas Veríssimo, autor do gol único da partida. A noite ‘artilheira’ veio em momento curioso, já que o camisa 28 preencheu os noticiários esportivos durante a semana: seu nome vem sendo vinculado ao ​Atlético-MG de Sampaoli, que busca reforços de peso para a sequência da temporada.