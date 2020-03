LUTO: Itália registra 475 mortes com coronavírus em um só dia

Nesta quarta-feira, 18 de março, a Itália registrou o maior número de mortes em um único dia desde o início da epidemia do novo coronavírus no país. De acordo com o balanço da Defesa Civil, foram 475 óbitos registrados, o que eleva total de vítimas para 2.978 (aumento de 19% na quantidade de mortos no país).

Em contrapartida, o o número de pacientes curados subiu 37% e chegou a 4.025. Até o momento, a Itália registrou 35.713 pessoas já contaminadas dzpelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 4.207 indivíduos em um único dia. “É necessário conter os deslocamentos ao máximo”, disse o chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, em coletiva de imprensa em Roma.

Porém, apesar de um valor grande em termos absolutos, o crescimento proporcional de contágio em relação a 17 de março (+13,35%) ficou abaixo da média de evolução da epidemia no dia 28 de fevereiro (21,73%).

Do total de 28.710 contágios ativos, 14.363 pessoas estão internadas com sintomas, 12.090 estão em isolamento domiciliar, e 2.257 estão em terapia intensiva. Já as mortes se concentram sobretudo na Lombardia (1.959), epicentro da epidemia na Itália, e na vizinha Emilia-Romagna (458).

Coronavírus no Brasil

Na noite desta quarta-feira, 18 de março, o Ministério da Saúde confirmou 428 infectados com o novo coronavírus. Além dos casos já confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça-feira 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados e 18 pessoas hospitalizadas (7% do total).

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação, e só as pessoas com casos graves serão testadas.

Na sexta-feira, 13 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para “achatar a curva” da disseminação da doença Covid-19.

A quarta morte pela nova doença foi registrada em São Paulo nesta quarta-feira. Paraíba registrou o primeiro caso confirmado de infecção pelo vírus.

O governo federal, que disse ter comprado kits da Fiocruz para 30 mil testes nos laboratórios públicos, disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações.