Lyon x PSG | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Com a temporada 2019/20 chegando em sua reta final, as fases mais agudas das copas nacionais vão batendo à porta. Pela Copa da França, Lyon e Paris Saint-Germain duelam por vaga na grande decisão, confronto que será disputado nesta quarta-feira (4) na casa do Lyon. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo único decisivo:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Lyon x Paris Saint-Germain ​Motivo: ​Semifinal da Copa da França 2019/20 ​Data: ​04/03/2020 ​Hora: ​17h10 (de Brasília) ​Local: ​Parc OL, em Lyon (FRA) ​Árbitro: ​Ruddy Buquet (FRA) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Lyon: ​Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal; Bruno Guimarães, Tousart, Aouar, Terrier (Ekambi), Traoré; Dembelé. ​Provável PSG: ​Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Verratti, Gueye, Di María, Neymar (Sarabia), Mbappé; Icardi.

Empolgado pela sequência de resultados positivos – incluindo uma vitória maiúscula sobre a Juventus pelas oitavas da ​Champions -, o Lyon encara seu principal rival local com o que tem de melhor à disposição. Destaque para a trinca formada por Bruno Guimarães, Tousart e Aouar, meio de campo que vem brilhando nas últimas partidas.

Pelo lado do Paris Saint-Germain, a presença de ​Neymar entre os titulares ainda é dúvida. No mais, o técnico Thomas Tuchel terá quase todos os seus principais jogadores aptos. Dagba, Choupo-Moting e Thiago Silva seguem no departamento médico.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Lyon Paris Saint-Germain​ ​Lyon 1 x 0 Olympique Marseille (12/02) – Copa ​Dijon 1 x 6 PSG (12/02) – Copa ​Lyon 1 x 1 RC Strasbourg (16/02) ​Amiens 4 x 4 PSG (15/02) ​Metz 0 x 2 Lyon (21/02) ​B. Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) – Champions Lyon 1 x 0 Juventus (26/02) – Champions​ ​PSG 4 x 3 Bordeaux (23/02) ​Lyon 2 x 0 Saint-Étienne (01/03) ​PSG 4 x 0 Dijon (29/02)

Subindo na tabela de classificação da Ligue 1 com vitórias consecutivas, o Lyon chega bem diferente em postura e organização para este duelo contra o PSG, em comparação ao último duelo entre eles. Para chegar às semifinais da Copa Nacional, Les Gones eliminaram Bourg-Péronnas, Nantes, Nice e Olympique de Marseille.

O Paris Saint-Germain, apesar do alto número de gols sofridos, tem compensado com seu ataque avassalador. Lidera a Ligue 1 e quer mais uma dobradinha nacional, mas a grande prioridade está na conquista europeia. Na caminhada até a semifinal da Copa, o clube da capital superou Linas-Montlhery, Lorient-Bretagne, Pau e Dijon.