Mais 30 dias: Federação Carioca estende período de paralisação do Estadual

​No início da noite desta quarta-feira (25), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através de nota emitida em suas plataformas oficiais, ampliou o período de paralisação em todas as atividades relativas ao futebol no Estado por mais 30 dias.

Como destaca o ​UOL Esportes, o primeiro prazo estabelecido pela entidade se encerrava na próxima terça-feira (31), mas o cenário delicado vivido pelo nosso país e pelo Rio – segundo em número de casos confirmados e óbitos por ​coronavírus, atrás apenas de São Paulo -, levou os dirigentes cariocas à decisão de ampliar a suspensão das competições até 30 de abril.

Confira o comunicado oficial: