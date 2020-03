Mais de 30 milhões ainda não fizeram o saque de até R$998 do FGTS; prazo acaba no dia 31

A Caixa informou que de 96 milhões de trabalhadores, 59 milhões trabalhadores fizeram os saques imediatos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 998. Além disso, de um total de R$ 42,6 bilhões liberados, R$ 27,5 bilhões foram pagos, o que mostra que 62% dos trabalhadores sacaram 65% dos recursos.

Os saques imediatos do FGTS começaram em setembro de 2019 para os possuem conta corrente na Caixa, que tiveram o crédito automático em conta, e em outubro para quem não possuem conta corrente.

O pagamento foi feito de acordo com o aniversário do trabalhador, seguindo um cronograma. Agora, que esse calendário acabou, os que ainda não sacaram o dinheiro, independente do mês em que nasceram, têm até o dia 31 de março para fazer a retirada.

Saque via aplicativo

No dia 17 de fevereiro, a Caixa disponibilizou uma opção de Saque do FGTS 100% digital para todas as modalidades previstas em lei. Então é possível que o saque seja realizado integralmente pelo aplicativo do FGTS. A atualização do aplicativo já está disponível para dispositivos Android. A nova versão para IOS será lançada nos próximos dias. O download é gratuito.

O trabalhador pode solicitar que o saque seja feito numa conta da Caixa ou de outra instituição financeira, sem nenhum custo, através do aplicativo. Também é possível consultar os valores de seu FGTS já liberados para saque, fazer upload de documentos e acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

O aplicativo FGTS permite ainda consultar o saldo e o extrato das contas do FGTS, optar pela sistemática de saque-rescisão ou saque-aniversário, realizar o cadastramento do serviço SMS, além de apresentar uma seção com as dúvidas mais frequentes.

Valor dos saques

O valor do saque é de até R$ 500 por conta vinculada de titularidade do trabalhador, limitado ao valor do saldo tanto das contas ativas como inativas, para as contas que, em 24 de julho deste ano, tinham mais de R$ 998.

Para as contas que, em 24 de julho, tinham até R$ 998, será possível fazer o saque do valor total de R$ 998.

Para quem não tem conta poupança na Caixa: confira como são os saques

Valores de até R$ 100 por conta: saque é feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação.

saque é feito nas lotéricas, com CPF e documento de identificação. Valores de até R$ 998 por conta : saque é feito nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não possua o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha.

: saque é feito nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Caso não possua o Cartão do Cidadão, poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve apresentar documento de identidade com foto, número do CPF ou Cartão Cidadão e senha. Transferência para outros bancos: nos saques feitos na agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir o valor do saque para outras instituições financeiras.

Para agilizar o atendimento, a Caixa recomenda que o trabalhador leve a sua Carteira de Trabalho.

Saque-aniversário

É possível aderir ao saque-aniversário através dos canais OFICIAIS, abaixo:

APP FGTS (o aplicativo é o Caixa FGTS e está disponível tanto para aparelhos com sistema Android quanto aqueles com iOS)

Página do site da Caixa.

E claro, conversando com o seu banco. Quem possui conta poupança ou conta corrente na Caixa ou em qualquer outro banco pode solicitar o crédito em conta. Se houver necessidade de transferência de um banco para outro, não é permitido cobrar pela operação.

