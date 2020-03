Mais perto? Partes discutem salário, e Santos estipula teto para ter Robinho

​O presidente do ​Santos, José Carlos Peres, confirmou que o clube abrir negociações para ter, mais uma vez, o atacante Robinho. Pois a coluna ​De Primeira destaca que as partes, inclusive, já discutem valores de um possível vínculo.

Robinho é mto bom p esse time do Santos… o peso do nome e experiência p trazer pros mlk que tão subindo não tem preço — avila (@avilaleo_) March 5, 2020

A informação é de que o Peixe estipulou o máximo que estaria disposto a pagar para o atacante: R$ 500 mil mensais. Além disso, a direção ouviu do jogador que, pelo desejo de voltar à Vila Belmiro, ele aceitaria até mesmo um contrato de produtividade ou de risco. Ou seja, ao contrário do que pediu em tratativas anteriores (entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão de salário), o valor é bastante inferior, o que viabiliza um possível acordo.

Fala se o Santos não merece cair? — Urrei Leão (@GustavoBraz02) March 5, 2020

No momento, o que mais pode dificultar o acerto é que o Santos possui uma dívida com Robinho, e os pagamentos não estão em dia. Em contrapartida, o fato de ficar livre no mercado pode facilitar. Seu compromisso com o Basaksehir, da Turquia, termina no dia 30 de junho.

