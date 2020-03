Maiúscula: vitória do Santos sobre o Defensa y Justicia é maior do que aparenta

​Na noite da última terça-feira (3), o ​Santos iniciou sua caminhada em busca do sonhado tetra continental. A estreia não foi nada fácil e reservou fortes emoções ao coração do torcedor alvinegro, que precisou esperar o cronômetro apontar 40′ do segundo tempo para ver seu time à frente no marcador: resultado final de 2 a 1, de virada, gols de Jobson e Kaio Jorge.

Os três pontos suados foram amplamente comemorados pelo elenco santista, por Jesualdo e pelos brasileiros presentes no acanhado Estádio Norberto Tomaghello, de capacidade inferior à 20 mil pessoas. A grande celebração não era para menos, aliás: tratava-se de um dos jogos mais desafiadores para o Peixe nesta fase de grupos.

Para além do Santos, a camisa mais pesada da chave G é a do Olimpia (PAR), fato. Contudo, o Defensa passa longe de ser um rival a ser desprezado: consciente taticamente, organizado e há longa data fiel a uma filosofia de jogo propositiva/ofensiva, faz campanha muito digna no Argentino – nona posição com 33 pontos, mas apenas a três de distância do terceiro colocado, Vélez -, e vem tirando pontos importantes de potências nacionais. No último sábado (29), por sinal, empatou em 1 a 1 com o líder da competição, River Plate.

A qualidade do adversário e a vitória em um momento de adversidade emocional – o trabalho de Jesualdo já sofria críticas pela dificuldade da equipe em apresentar evolução -, fazem desta estreia de ​Libertadores ainda mais saborosa para o Peixe. Agora, que venha o Delfín!