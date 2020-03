Manchester City desconfia que rival encabeça ‘esquema’ para prejudicá-lo, diz jornal

​Um burburinho começa a ganhar forças na imprensa britânica, envolvendo duas das maiores potências do futebol inglês neste milênio. Manchester City e Arsenal, desafetos desde muito e com relação deteriorada após a contratação de Arteta pelos ​Gunners – era o auxiliar técnico de Guardiola em Manchester -, estão em extremos opostos em uma batalha de interesses em meio ao cenário de paralisação da bola rolando.

De acordo com a apuração do jornal ​‘The Mirror’, o Manchester City acredita que o Arsenal está encabeçando um ‘esquema’ para prejudicar o clube azul, sendo uma das lideranças que se posicionou como como ‘parte interessada’ à Corte Arbitral do Esporte (CAS), pela manutenção do banimento europeu ao City. Na ‘onda’ do Arsenal, outros seis clubes da Premier League teriam se manifestado a favor da execução da punição: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Leicester City, Burnley e Wolverhampton,

Por desrespeitar o Fair Play Financeiro, ​o Manchester City foi banido de disputar a Champions League por duas temporadas (2020/21 e 21/22), decisão oficializada pela UEFA em meados de fevereiro. Contudo, o atual cenário de instabilidade/incerteza no Velho Continente por conta da pandemia de coronavírus tenderia a impedir a execução da ação pelo CAS, já que o clube de Manchester ficaria impedido de apresentar seu recurso/apelação.