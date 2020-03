Manchester City fecha contratação de joia brasileira; acordo pode chegar a R$ 60 milhões

O futebol brasileiro se despedirá de uma de suas joias antes mesmo de conhecê-la melhor. No início da noite desta segunda (2), o Manchester City oficializou a contratação do garoto Yan Couto, lateral-direito de 17 anos revelado pelo ​Coritiba. O acordo firmado tem validade de cinco temporadas, com o atleta sendo aguardado na Inglaterra ao final da temporada 2019/20, mais precisamente na janela de verão da Europa, quando o brasileiro já terá completado 18 anos.

Apesar de sua pouca experiência como jogador profissional do Coxa, o jovem entrou no radar de gigantes do Velho Continente por suas boas atuações pela Seleção Brasileira Sub-17. Em 2019, Yan Couto foi campeão mundial da categoria, sendo uma das peças mais importantes e regulares do time titular de Guilherme Dalla Déa.

OFICIAL: O Manchester City anunciou a contratação de Yan Couto em um contrato de cinco anos com o Coritiba FC. Ele se apresenta no final da temporada (meio do ano) e já terá 18 anos. Bem-vindo, @yancoutoo2! pic.twitter.com/IxOsIIO0M1 — Man City Notícias 🇧🇷 (@MCity_Noticias) March 2, 2020

​​A princípio, o ​Barcelona liderava a ‘corrida’ pela contratação do atleta, mas o Manchester City apresentou a melhor proposta e consolidou a aquisição da joia. O Coritiba receberá 6 milhões de euros pela transação (R$ 30 milhões), mas este valor pode até dobrar caso determinadas metas sejam alcançadas pelo jogador em solo europeu.