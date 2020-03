Manchester United deve oferecer mais do que seis dígitos para manter sensação; Chelsea monitora

​ O Manchester United vai fazer uma grande oferta de renovação ao goleiro Dean Henderson , emprestado ao Sheffield United, e espera que alta investida afaste interesse do rival Chelsea na sensação da Premier League. A ‘briga’ pelo atleta deve se intensificar nas próximas semanas.

De acordo com o jornal britânico ​The Sun, o United vai oferecer mais quatro anos de contrato em um acordo de mais de 100 mil libras (R$ 596 mil) por semana ao goleiro. O clube vê Henderson como seu futuro ‘camisa 1’ e não pretende perde-lo para o Blues.

O goleiro de 23 anos nunca atuou pela equipe profissional do Manchester United, mas tem se destacado na boa campanha do Sheffield United e consolidado o seu nome no mercado. Sem um ‘titular absoluto’, o Chelsea demonstra interesse e espera contar com o atleta no meio do ano.

O “problema” ou empecilho para o United e técnico Ole Gunnar Solskjaer é que Henderson pretende continuar atuando constantemente e o dono da posição no Old Trafford é o monstro ​David De Gea. O espanhol não vive o seu melhor momento, mas ainda é bastante reconhecido no clube.

Titular, De Gea tem contrato com o Manchester United até o final da temporada 2022/2023, com a possibilidade de estender por mais um ano. Neste cenário, o clube vai precisar oferecer mais do que seis dígitos para convencer Henderson e ainda procurar uma maneira de ‘amenizar’ o preço de deixar um atleta tão caro no banco.

Deste modo, o goleiro tem que escolher entre receber mais no United, mas ser reserva, ou lucrar menos e ter grandes chances de ser titular nos Blues.