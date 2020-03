Manchester United x City | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Em evidente ascensão na temporada, o Manchester United viverá, no próximo domingo (8), um grande teste ao seu bom momento: o arquirrival Manchester City, atual bicampeão inglês e vice-líder da ​Premier League. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o dérbi, um dos confrontos mais pesados e tradicionais do futebol mundial:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Manchester United x Manchester City ​Motivo: ​29ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​08/03/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Old Trafford, em Manchester (ING) ​Árbitro: ​Mike Dean (ING) ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Mata, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial​. ​Provável City: ​Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; Gündoğan, Rodri, David Silva (De Bruyne); Mahrez, Bernardo Silva, Agüero.

O Manchester United chega para o clássico com seu departamento médico consideravelmente cheio. Além dos desfalques de longa data (Marcus Rashford e ​Paul Pogba), o gigante vermelho não poderá contar com o jovem Daniel James e Harry Maguire, zagueiro mais caro do mundo, é dúvida. Ele torceu o tornozelo durante treinamento e monitora situação dia a dia.

Os Citizens, por sua vez, têm Leroy Sané e Aymeric Laporte como baixas certas. A dúvida de Guardiola fica a cargo das condições físicas/clínicas do meia belga Kevin de Bruyne. Se estiver recuperado de dores nas costas, o armador vai pro jogo. Caso contrário, será preservado para o jogo da volta pela ​Champions League, contra o Real Madrid.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Manchester United ​Manchester City ​Club Brugge 1 x 1 Man.United (20/02) – UEL ​Man.City 2 x 0 West Ham (19/02) ​Man.United 3 x 0 Watford (23/02) ​Leicester 0 x 1 Man.City (22/02) ​Man.United 5 x 0 Club Brugge (27/02) – UEL ​Real Madrid 1 x 2 Man.City (26/02) – UCL ​Everton 1 x 1 Man.United (01/03) ​Aston Villa 1 x 2 Man.City (01/03) – Copa ​Derby County 0 x 3 Man.United (05/03) – Copa ​Sheffield 0 x 1 Man.City (04/03) – Copa

Vivendo um momento positivo e de recuperação, o Manchester United ocupa atualmente a quinta posição da tabela de classificação, com 42 pontos totais. Está a três de distância do Chelsea, equipe que neste momento abre o G-4.

O Manchester City, por sua vez, caminha a passos largos para ser o vice-campeão inglês. São 57 pontos contra 50 do terceiro colocado, Leicester City. Título, no entanto, já não é mais debatido nos bastidores do Etihad: são 22 pontos de distância para o líder Liverpool. O foco de agora é, sem dúvida, na tão sonhada conquista europeia.